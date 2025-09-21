Çorum’un Osmancık ilçesine özgü yöresel bir değer olan “Osmancık Karası” üzümü için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuruyla birlikte, bu eşsiz üzümün markalaşarak hem üreticilere hem de bölge ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Tescil süreci kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, üzümün yetiştirildiği Kargı Köyü’ndeki bağları ziyaret etti. Bağlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Duman, üreticilerden verimlilik, kalite çalışmaları ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Üretici Cengiz Kargı, Osmancık Karası üzümünün geçmişten günümüze uzanan köklü bir gelenek olduğunu vurguladı. Üzümün pazarda yoğun talep gördüğünü belirten üreticiler, coğrafi işaret tescili sayesinde ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşacağına inandıklarını ifade etti.

Tescil süreci tamamlandığında, Osmancık Karası’nın kalite standartları korunacak, marka bilinirliği artacak ve ürün, bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenecek.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, tescil sürecine katkı sağlayan üreticiler Neşet Güler ve Cengiz Kargı’yı misafir etti. Bu kapsamda, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurunun süreci ve ilçeye sağlayacağı avantajlar değerlendirildi.

Kaymakam Duman, tescil sürecinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Osmancık Karası üzümünün markalaşmasıyla hem çiftçilerimizin gelirleri artacak hem de ilçemizin tarımsal potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmış olacağız. Bu, ilçemiz için stratejik bir adımdır."

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR

Kaymakam Duman, Osmancık Karası üzümünün tanıtımı ve tescil sürecindeki emekleri ve katkıları dolayısıyla üreticiler Neşet Güler ve Cengiz Kargı’ya Teşekkür Belgesi takdim etti.

Üreticiler ise ilçenin tarımsal değerlerinin korunması ve marka değerinin yükseltilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.