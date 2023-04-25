23 Nisan akşamı Osmancık İlçesini ziyaret eden Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, CHP İl Başkanı Ümit Er ve parti yöneticileri, Osmancık halkı ile birlikte fener alanı düzenledi.

COŞKULU FENER ALAYI

Marşlar ve türküler eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları ile Osmancık ilçe meydanında yürüyüş yapan Millet İttifakı temsilcileri, vatandaşlarla birlikte 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ilçe başkanları ile parti yöneticilerinin de destek verdiği meşaleli yürüyüş, demokrasi havasında ve büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandı.



TEK YÜREK OLDULAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları için saygı duruşunda bulunan, hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyan katılımcılar, marşlara da eşlik etti.

Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı, yüzlerce vatandaşın tek yürek olduğu 23 Nisan etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin ardından milletvekili adayları ve parti yöneticileri, ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdi. (Haber Merkezi)