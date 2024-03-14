Osmancık Yeni Kent Meydanında düzenlenen tanıtım programında MHP Osmancık Belediye Başkan Adayı, İl Genel Meclis Üyesi adayları ile Belediye Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.

Yoğun bir katılımın olduğu programa, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Osmancık Belediye Başkanı adayı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi üyesi adayları Selim Dölcü, İsmail Çevik ve Sühayip Tuncay, Kontenjan Fatih Eren, Mahmut Atmaca, Osmancık Belediye Meclis Üyesi adayları Demet Karaçırak, Bekir Dağ, Ahmet Özoğlu, Ömer Cihan Dünya, İsmail Akgöl, Bekir Atak, Mustafa Duman, Sefa Odabaşı, Gürsel Soluğan, Gülşen Bardak, Şükrü Afacan, Sevim Kent ve Bayram Çolak kürsüye çıkarak kalabalığı selamladı.

Aday tanıtımın ardından program, MHP Osmancık seçim bürosun da devam etti.

Editör: Haber Merkezi