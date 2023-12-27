Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kalesi Çevresinin Kamulaştırılması İçin 209 milyon liralık ödeneğin hayırlı olmasını diledi.

Oğuzhan Kaya, Milletvekilliği süresince önceki dönemden itibaren takip ettiği Osmancık Kalesi çevresinin kamulaştırılarak yeşil alan olarak ilçeye kazandırılması için yaptıkları çalışmalar sonucunda 474 Adada bulunan toplam 82 adet taşınmaz için 209 milyon TL ödenek ayrıldığını bildirdi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Kaya; “Bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye önceki dönem Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve Bakan Yardımcımız Vedat Gürgen’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı da konuyla ilgili bir açıklama yaparak 209 milyon liralık ödenek için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bakanlar Özhaseki ve Kurum ile Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.