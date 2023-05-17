Osmancık Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu.

Programda şiir dinletisi, müzik korosu, tiyatro gösterimi, halk oyunları gösterisi ve çeşitli yarışmalar yer aldı. Ayrıca Gençlik Merkezi'ndeki kurslara katılan kursiyerler tarafından resim sergisi açıldı.

Programa, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz de katıldı.