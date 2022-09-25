Çorum’un Osmancık Kaymakamlığı ve Osmancık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç Festivali’nde geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi akşamları düzenlenen konserleri binlerce vatandaş ilgiyle izledi.

Osmancık Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisinde Cuma akşamı Osman Öztunç ile Çiğdem Doğan sahne alırken, Cumartesi akşamı ise uzun süren tartışmaların ardından konseri iptal edilen Aleyna Tilki’nin yerine ünlü sanatçı Kıraç ve Ankaralı Yasin konser verdi.

Konserleri Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Ankara Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, MHP İl, İlçe, Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri, esnaf odası başkanları ile binlerce vatandaş ilgiyle izledi.



Geçtiğimiz Cuma akşamı ülkücü camianın yakından tanıdığı Osman Öztunç ile Çiğdem Doğan’ı izleyen Osmancıklılar ve diğer ilçelerden gelen Çorumluların coşkusu Cumartesi günü sahne alan ünlü sanatçı Kıraç ile doruğa ulaştı. Osmancık’ta Pırlanta Kültür Sanat ve Pirinç Festivali'nde muhteşem bir konser veren ünlü sanatçı Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet’te bizim, Mustafa Kemal Atatürk’te bizim" dedi.



Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen şarkıları meydanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi. Sahne performansı ile göz dolduran Kıraç, sahnede hem coştu hem de kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Konser sırasında açıklamada bulunan Kıraç, “Fatih Sultan Mehmet de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Büyüklerimiz, atalarımız doğruyu söylemişler arkadaşlar. Biz sahip çıkacağız. 'Z kuşağı' diye bir kuşak yok arkadaşlar, Türk gençleri var. Z kuşağı denen şeylere inanmayın. Tüm dünya çocukları, gençlerini kandırıyorlar, sadece bizimkileri değil. Biz Türk genliğiyiz. Tarihi ile öyle 100 yıllık, bin yıllık değil Atatürk’ün deyimiyle en az 7 bin yıllık Anadolu bizim ülkemiz. Ama bu kafayla gidersek burayı bizden alırlar. Hem Fatih Sultan Mehmet’e, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’e birlikte sahip çıkacağız” dedi.



Osmancık’a ilk kez geldiğini de söyleyen ünlü sanatçı Kıraç, “Buraya ilk kez geldim. Doğası çok güzel. Her taraf yemyeşil. Bizi halkımızla buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Gerçekleştirilen 4 konserin ardından Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından sanatçılara çiçek ve plaket verildi.

Kaymakam Akpay ve Başkan Gelgör, “Halkımıza unutulmaz bir gece yaşatan sanatçılarımız Kıraç, Osman Öztunç, Çiğdem Doğan ve Ankaralı Yasin ile ekibine teşekkür ederiz” dediler.

(İHA)