Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali konserle devam etti.

Kapalı semt pazarında sahne alan Emre Yener, oyun havaları ve türküleriyle dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserde ayrıca SMA hastası Ege Bostancı için yürütülen yardım kampanyasına da dikkat çekildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, konser öncesinde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Gelgör, Pırlanta Pirinç Festivali’nin üreticilere ve ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Festival kapsamında Koyunbaba Köprüsü üzerinde havai fişek gösterisi düzenlendi.

Etkinliklerin bir hafta daha süreceği belirtildi.

Muhabir: AA AJANS