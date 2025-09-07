Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 45 yaşındaki sınıf öğretmenini Özlem Gömleksiz'in vefatı hem öğrencilerini hem de ilçeyi yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakip Osmancık'ta toprağa verildi. Özlem öğretmenin cenazesine Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, okul müdürleri, öğretmenler, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi