Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Programda ahilik kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı, ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkan Vekili Bekir Atak da etkinlikte vatandaşlara pilav ikram etti.

Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, ahiliğin kardeşlik, dayanışma ve dürüstlük üzerine kurulu köklü bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Ahilik Haftamız hayırlara vesile olsun, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: AA AJANS