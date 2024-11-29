44 öğrenci ve üç öğretmenin katılımı ile gerçekleşen gezide; Çorum Kent Parkı, Minia Çorum Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Hıdırlık Cami, Çorum Obası ve AHL Park gezildi.

“En güzel öğrenme şekli; gezerek, görerek ve okuyarak yapılan öğrenmedir” düşüncesi ile hareket ettiklerini belirten öğretmen Egemen Karabacak, “Köyünden bile dışarı çıkamayan bazı öğrencimize bugün birçok ilki yaşattık” dedi.

Gezi esnasında kendilerini yalnız bırakmayan Okul Müdürü Hasan Alaca ve Müdür Yardımcısı Fatih Arafat'a teşekkür eden Egemen Karabacak, Osmancık Belediyesi Başkanı Ahmet Gelgör'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ