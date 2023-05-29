Çorum’da düzenlenen genç kızlar voleybol il birinciliğini şampiyon tamamlayarak gruplarda Çorum’u temsil etme hakkı kazanan Osmancık Belediyespor, 2 grup aşamasını da şampiyon tamamlayarak, adını Türkiye finallerine yazdırmayı başarmıştı.

Haziran ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye finallerinde Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe, İzmir Arkasspor ve Karşıyaka gibi Türkiye voleyboluna yön veren kulüplerin altyapı takımları ile karşı karşıya gelecek.

Şimdiden Türkiye’nin en iyi 16 takımı arasına giren Osmancık Belediyespor’un genç sultanları Türkiye finallerine 4.torbadan katılacak. Çorum’un genç sultanları ile birlikte 4.torbada Ayvalıkspor, Antalya 07 Megaspor ve Trabzon Bordo-Mavi 61 takımları yer alıyor. Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank gibi Türkiye’nin dev kulüpleri ise 1.torbada yer alıyor.

Osmancık Belediyespor’un başarılı antrenörü Ümit Gökgöz, Türkiye’nin en iyi 16 takımından biri olmalarının Osmancık’a çok yakıştığını ifade ederken, bu başarıyı elde etmenin büyük bir gurur olduğunu söyledi. Gökgöz, geçmişten bu yana kulübe destek veren herkese de teşekkür etti.

(Rıfat KARA)