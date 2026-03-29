Kulüpler arası Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar Voleybol Grup Birinciliği maçlarının oynanacağı merkezler belli oldu. Çorum’un Osmancık ilçesine iki kategoride de grup verildi. Osmancık, üst üste üçüncü kez grup organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

15-17 NİSAN’DA GENÇLER

Osmancık’ta, 15-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Osmancık Belediyespor’un yanı sıra Amasya, Yozgat ve Tokat şampiyonları mücadele edecek. İlçe spor salonunda, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.

YILDIZ KIZLAR MAYIS’TA

Yıldız Kızlar Grup Birinciliği ise 1-3 Mayıs tarihlerinde, Osmancık’ta düzenlenecek. Çorum’u yine Osmancık Belediyespor’un temsil edeceği grupta Çankırı, Tokat ve Amasya temsilcileri mücadele edecek. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.