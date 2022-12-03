Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 10.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Ankara TKİ ile karşı karşıya gelecek. Üst üste altığı seri galibiyetler ile çıkışa geçen Osmancık Belediyespor, yarın oynanacak kritik maçta Ankara TKİ’yi de yenerek ligdeki 5.galibiyetini almak istiyor. Çorum temsilcisi ile Ankara temsilcisi arasında Sincan 15 Temmuz Birlik Stadı’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor, Suvermez Kapadokyaspor ile Kırıkkale Yahşihanspor, Mucurgücü ile Develigücü, Hacılar Erciyes ile Eskil Belediyespor, Yozgatspor 1959 ile Niğde Belediyespor, Başkent Şafakspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

