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2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Fikstür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı bugün Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşler Kurulu yetkilileri tarafından gerçekleşen kura çekimine kulüp temsilcileri de katıldı. 12 grupta 169 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Lig'de fikstür çekimi gerçekleşti. 12.Grup'ta mücadele eden Osmancık Belediyespor'un maç programı da belli oldu.

14-15 Ekim tarihinde başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig'de Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçını Safranbolu'da Sarfanboluspor ile oynayacak. Çorum temsilcisi 2.hafta sahasında Çankırı Sarayspor'u ağırlarken, 3.hafta ise deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşambaspor'un konuğu olacak. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor devam eden haftada 4.hafta sahasında Perşembespor ile, 5.hafta deplasmanda Alaçamspor ile, 6.hafta sahasında Bartınspor ile, 7.hafta deplasmanda Niksar Belediyespor ile, 8.hafta sahasında Sinop Boyabatspor ile, 9.hafta deplasmanda Kastamonu İl Özel İdare ile, 10.hafta sahasında Ünye 1957 ile, 11. hafta deplasmanda Samsun Büyükşehir Belediyespor ile, 12.hafta sahasında Suluova Sebatspor ile ve son olarak ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırıkkale Türk Metalspor ile karşı karşıya gelecek.

