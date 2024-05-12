Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bin derde deva ‘Osmancık Sarı Kantaron Yağı’ üretimi başladı.

Doğanın şifa kaynakları zeytinyağı ile sarı kantaron bir araya getirilerek Osmancık Sarı Kantaron Yağı hazırlandı. Zeytin bölgesinde 200-250 yıldır yabani formda yetiştirilen, son yıllarda gastronomik öge olarak önemini arttırarak, hazırlanan projeler ile dikim alanı ilçe geneline yaygınlaştırılan ilçede yetiştirilen zeytinlerin yağları ile ilçenin hemen her bölgesinde yabani formda yetişen doğanın şifa kaynağı sarı kantaronların geleneksel yöntemlerle bir araya getirilerek bin bir derde deva ‘Osmancık Sarı Kantaron Yağı’ hazırlandı.

Osmancık Sarı Kantaron Yağının hazırlanmasında geleneksel yöntemler korunurken, sürdürülebilir üretim ile yerel ekonominin desteklemesi amaçlanıyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, doğanın şifa kaynakları zeytinyağı ile sarı kantaron bir araya getirilerek Osmancık Sarı Kantaron Yağı hazırlandığını belirterek, bu yağın geleneksel yöntemlerle hazırlandığını ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR