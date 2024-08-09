Toplantıda, OSB'de genişleme alanları ve yer tahsisi ile ilgili başvuruların durumu değerlendirildi. Vali Dağlı, genişleme planlarının bölgeye katacağı değeri vurguladı.

Vali Dağlı yönetimindeki toplantıda ayrıca Osmancık OSB'nin büyüme potansiyeli ve yeni yatırım alanları hakkında önemli kararlar da alındı.

Osmancık OSB'nin bölge ekonomisine katkısını artırmak amacıyla yapılan toplantının önemine dikkat çeken Vali Dağlı, sürecin titizlikle takip edileceğini ve bölgenin sanayi yatırımlarına uygun hale getirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Editör: Haber Merkezi