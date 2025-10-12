Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi 9. sınıf öğrencileri, Samsun’da Karadeniz 10. Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiler.

Düzenlenen gezide öğrenciler, yayınevlerini gezerek kitapları yakından inceleme, fuara katılım gösteren yazarlarla tanışma ve sohbet etme fırsatı buldular.

Öğrenciler; kişinin zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olan kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve doğru kitap seçiminin öneminin kavratılması açısından etkili olan bu geziden okumak istedikleri kitapları da alarak döndüler.

Sabah saatlerinde gezinin ilk durağı olan Çakallı’da keyifli bir ortamda yaptıkları kahvaltıyla öğrenciler, birbirleriyle kaynaşma fırsatı da buldu. Sonrasında Samsun Kent Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, rehberler eşliğinde Samsun’u tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanımış oldular. Gezi, müzeden sonra kitap fuarı ziyaretiyle devam etti. Son olarak Bandırma Vapuru’nu gezen öğrenciler kendilerine verilen serbest zamanı da gezip alışveriş yaparak değerlendirdiler.

Okul Müdürü Mustafa Yıldırım: “Öğrencilerimize kitap okuma, kitaplarla içi içe olma, kendi kütüphanelerini oluşturma bilinci kazandırma amacıyla düzenlediğimiz kitap fuarı gezileri bizim için ayrı bir öneme sahip. Öğrencilerimizin kitaplara olan ilgisini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Gezide emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimiz Osman Yaşar Pehlivan ve Gülay Saltık’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi