Çorum'un Osmancık ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Hanife Erdemir, hayatını kaybetti.

Görevi başındayken aniden rahatsızlanan Erdemir, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç hemşirenin ani kaybı ailesi ve sağlık çalışanlarını yasa boğdu.

Osmancık Gürleyik Mahallesi'nde oturan Belediyeden emekli merhum Bekir Uzun'un kızı, Derya Koca ve Murat Uzun'un ablası, Osmancık İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Hüseyin Erdemir'in eşi, Baki ve Aze Erdemir'in annesi olan Hanife Özdemir'in cenazesi Gemici Camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gemici Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Bektaş, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi