Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa'nın anısına etkinlik düzenlendi. Çiftlikler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Osmancık Gazeteciler Cemiyeti ve Bilal Çevrim Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı'nın katkıları ile yaşadığı devrin en şöhretli, en etkin devlet adamı olan Baltacı Mehmed Paşa anısına yaptırılan Anıt Mezarın başına 1 asırlık bir zeytin ağacı dikildi. 100 yaşını aşan zeytin ağacının dikimini Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar, Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, Osmancık Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mustafa Işık, İlçe Tapu Müdürü Mehmet Oymak ve BİÇEV Vakıfı kurucusu Bilal Çevrim gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda kalıtımcılara Darphane'de bastırılan hatıra "Baltacı Mehmet Paşa" madalyonunu takdim edildi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Bilal Çevrim, "Bu etkinlik, Baltacı Mehmet Paşa'nın hatırasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlarken, dikilen zeytin ağacı ise hem geçmişin değerlerini simgeliyor hem de çevreye duyarlılığı artırmayı hedefliyor. Bu ağaçlardan elde edilen ürünler, yalnızca lezzetli zeytinyağı ve zeytin sunmakla kalmıyor, vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda zeytinlerden elde edilen gelir sosyal projelere de katkı sağlıyor. Bu projelerden biri de gelirin burs olarak sunulmasıdır. Öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamaları için maddi destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Muhabir: İHA AJANS