Osmancık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, bölgedeki sanayi yatırımları ve altyapı çalışmalarıyla ilgili önemli konuları görüşmek üzere toplandı.

Toplantı, Kaymakam Furkan Duman başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ün yanı sıra OSB yönetim kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Görüşmede, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler detaylı şekilde ele alındı. Sanayicilerin üretim süreçlerini daha sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için altyapı ihtiyaçları, elektrik, su ve yol bağlantılarına ilişkin son durumlar değerlendirildi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise yatırımcıya açılması planlanan yeni parseller oldu. OSB sınırları içinde altyapı çalışmaları devam eden alanların yatırımcı taleplerine nasıl karşılık vereceği, başvuru süreci ve tahsis kriterleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, organize sanayi bölgelerinin ilçenin ekonomik kalkınmasında taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek, yatırım ortamının güçlendirilmesi adına kamu ve özel sektör iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

