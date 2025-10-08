Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çorum’da ilçe kongreleri tamamlanırken, yeni seçilen Osmancık İlçe yönetimi de mazbata alarak resmen göreve başladı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Osmancık İlçe Başkanı M. Özhan Arslan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilindiği üzere; CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker’in tekrar aday olmadığı kongrede 2 liste başkanlık için yarışmış ve M. Özhan Arslan’ın listesi seçimi kazanmıştı.

M. Özhan Arslan başkanlığındaki yönetim kurulu asi üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Bektaş Köse, Kazım Sekili, Erol Yağlı, Onur Siviş, Ertan Kafadaroğlu, Ersin Güldü, Sema Okudan, Bayram Arslan, Mehmet Keskin, Mustafa Boz, Havva Solak, Kenan Akbaş.

MAZBATA ALDI

Osmancık İlçe Başkanı Arslan ve yönetimi, mazbata alarak resmen göreve başladı.

Mazbata töreninin ardından parti binasında devir-teslim töreni düzenlendi. Mevcut İlçe Başkanı Sadık Eker, görevini ve parti evraklarını yeni başkan M. Özhan Arslan’a devretti. İl Başkanı Dinçer Solmaz, Eker’e partiye verdiği hizmetleri, emeği nedeniyle teşekkür ederken, yeni yönetime de başarılar diledi.

Osmancık’ta düzenlenen mazbata, devir teslim ve hayırlı olsun ziyaretine; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın yanı sıra; İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem il başkanları; Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, önceki dönem Osmancık İlçe Başkanları; Sadık Eker, Selami Namalır ile parti yöneticileri katıldı.

