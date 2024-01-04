Eski Osmancık Belediyesi binası yerine inşa edilen Kent Meydanı Projesi her geçen gün şekilleniyor. Kültürel etkinlikler, törenler, konserler, mitingler gibi toplumsal etkinliklerin yapılabileceği bir meydana ihtiyacın duyulduğu ilçede projenin tamamlanması ile birlikte Kızılırmak’a doğru ilçenin önü de açılmış olacak.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Osmancık'ın İlk Kent Meydanı hayırlı olsun” şeklinde bir paylaşım yaparak, “Eski belediye binası yerine inşa edilen Kent Meydanı projemizde çalışmalar tamamlanıyor. Kültürel etkinlikler, törenler, konserler, mitingler gibi toplumsal etkinlikler burada yapılabilecek. Şehrin Kızılırmak'a doğru önünü açan, saat kulesinden Kızılırmak'ın görünmesini ve buradaki sosyal alanlarla şehrin bütünleşmesini sağlayan bir yatırım oldu. Halkımız güle güle kullansın, Osmancık her şeyin en güzeline layık!” dedi.