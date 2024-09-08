Osmancık Kaymakamlığı, ilçenin tanınırlığını arttırmak, tarihini ve kültürünü tanıtmak amacıyla büyük bir çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda “Osmancık Irgat Böreği”, “Osmancık Kapari Turşusu”, “Osmancık Yaprak İçi Yemeği” ve “Osmancık Yırtmaç Yemeği” için Coğrafi İşaret, Osmancık Sarı Kantaron yağı içinse patent başvurusunda bulunulmuştu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, "Kaymakamlığımız tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret başvurusunda bulunulan Osmancık Kapari Turşusu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiştir. İlçemize ve ilimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS