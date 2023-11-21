Tahmini Okuma Süresi: dakika

Vali Zülkif Dağlı yönetimindeki toplantıda Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da hazır bulundu.

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 2017 yılında yapımına başlanılan ve kısa süre sonra hizmete açılması planlanan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin son durumunu toplantıda ele alındı.

Toplantıda bölgeye hizmete verecek olan Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bir an önce hizmete girmesi için yapılması gereken, peyzaj ve çevre düzenlemesi, internet ve haberleşme sistemleri gibi çalışmalar değerlendirildi.



OSMANCIK HUZUREVİ

Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 63 ada 11 nolu parseldeki 11 bin 398 metrekare alanda 30.05.2017 tarihinde Osmancık Belediyesi ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca inşaat işi Belediye tarafından üstlenildi. Ancak Belediye imkanları ile başlanan inşaat bitirilemeyinci Bakanlık tarafından yapılması talebinde bulunuldu, konuyla ilgili Belediye’nin tüm hak ve yükümlülüklerinden vazgeçmesi hakkında 2021 Nisan ayında Belediye Meclis kararı alındı. % 40 fiziki gerçekleşme olan inşaat daha sonra Bakanlığa devredildi. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak 06.09.2022 tarihinde yer teslimi yapılan inşaat 04.02.2023 tarihinde Çorum Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İkmal binası, bodrum, zemin,3 normal kat olmak üzere 5 kat, 5 bin 992 metrekare inşaat alanı bulunan huzurevi 84 adet yatak kapasiteli. Binada 42 adet yaşlı yaşam odası, revir, ilk kabul muayene odası, FTR salonu, sosyal servis odası, uğraş-hobi odası, yemekhane, yaşlı dinlenme odası, kat yaşam salonu, mutfak, çamaşırhane, mescit ve idari odalar yer alıyor.