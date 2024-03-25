Çorum’un badmintondaki lokomotifi Osmancık, bu yıl da kürsüye takım çıkarttı. Giresun’da düzenlenen Liseli Genç Erkekler Türkiye Badminton Şampiyonasında Çorum’u temsil eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, şampiyonluğu kıl payı kaçırdı.

1.TURU KAYIPSIZ GEÇTİ

19 takımın mücadele ettiği şampiyonada, 1.turda takımlar 4 gruba ayrılırken, Çorum şampiyonu Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Erzurum Spor Lisesi, Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi ve İstanbul Plevne Anadolu Lisesi ile birlikte A grubunda yer aldı. Çorum temsilcisi, Barış Boyar antrenörlüğünde, Mehmet Can Töremiş, Haşim Kılıç, Eyüp Koçak, Muhammed Mahmut Sert ve Uygar Tetikel’den oluşan sporcu kadrosuyla, Burdur, Adana ve İstanbul temsilcilerini 5-0, Erzurum şampiyonunu ise 4-1 yenerek 2.tura yükselirken, rakiplerine sadece 1 set verdi.

2.TURU DA BİRİNCİ BİTİRDİ

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2.tura yükselirken, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ankara Mamak MTAL, Bursa Tophane MTAL ve İstanbul Kardelen MTAL ile birlikte yine A grubunda yer aldı. Barış Boyar’ın öğrencileri, Ankara ve İstanbul temsilcilerini 5-0, Bursa ekibini ise 4-1 yenerek grubunu birinci bitirdi ve adını yarı finale yükseldi.

YARI FİNALDE KAYSERİ’YE 3-2 YENİLDİ

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, yarı finalde B grubunu 2.sırada tamamlayan Kayseri Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi ile eşleşti. Son derece çekişmeli geçen maçı Kayseri şampiyonu 3-2 kazanınca, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyonluk şansını kaybetti. Bu sonuç Osmancık Cumhuriyet’in, organizasyondaki tek mağlubiyeti oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK TESELLİSİ

Şampiyonluk şansını kaybeden Osmancık, yarı finalde Bursa Tophane MTAL’e 3-1 yenilen Erzincan Spor Lisesi ile Türkiye üçüncülüğü için karşılaştı. Çorum şampiyonu, 1.turda aynı grupta yer aldığı ve 4-1 yendiği Erzincan şampiyonunu bu kez 5-0’la geçti ve Türkiye üçüncülüğü ile teselli buldu.

Finalde Bursa Tophane MTAL’i 3-2 yenen Kayseri Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Türkiye şampiyonu oldu.