Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde iki grup arasında bir nedenle silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada işyerleri ile araçlar zarar görürken, cadde üzerinde onlarca boş kovan tespit edildi. Cadde üzerinde ikamet eden ve silah sesleri ile irkilen vatandaşlar ve esnaf büyük korku yaşadı. Polis çatışmaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun birbirine ateş ettiği ve vatandaşların kaçıştığı anlar yer alıyor.

Editör: Haber Merkezi