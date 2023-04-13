Kültür gezileri ve spor müsabakaları gibi etkinliklerde toplu taşıma amacıyla satın alınan 30 kişilik otobüs için hizmet binası önünde kurban kesildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, yaptığı açıklamada, her geçen gün araç filosunu genişlettiklerini söyledi.

Gelgör, "İhtiyaçlar dahilinde iş makinesi, kamyon, temizlik araçları gibi birçok aracı belediyemize kazandırdık. Daha önce bir otobüs satın alarak Çanakkale gezileri başta olmak üzere kültürel gezileri başlatmıştık. Şimdi de ilçemizdeki spor müsabakaları, kültürel geziler ve sosyal hizmetlerde kullanılmak amacıyla 30 kişilik otobüsümüzü halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemize, ilçemize, Osmancık halkına hayırlı, uğurlu olsun." dedi.