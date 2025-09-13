Çorum'da Osmancık Belediyesince kendi asfaltını üretmek amacıyla kurulan asfalt plenti tesisinin açılışı yapıldı.

Eymir Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet Kampüsünün yer aldığı bölgede 10 dekar alana kurulan tesisin üretime başlaması dolayısıyla kurban kesilerek açılış töreni düzenlendi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, MHP'nin üretken belediyeciliğinin Türkiye'deki en güzel örneğini Osmancık’ta yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın savaşlardan geçtiği bugünlerde birlik beraberliğe ihtiyaçları bulunduğunu belirten Kayrıcı, "Böyle güzel bir tesisin açılışında bulunmak bizim için büyük şereftir. Allah birliğimizi daim etsin. Ülkemizin zorda olduğu bugünlerde birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Onun için birbirimize sarılmak mecburiyetindeyiz. Ötelemeden, ayırt etmeden hizmete devam edeceğiz. Tesisimizin hayırlara vesile olmasını, Osmancık’ımıza, bölgemize, Çorum’umuza, ülkemize hayırlı olmasın diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise tesisin üretime başlamasıyla Osmancık Belediyesinin dışa bağımlılıktan kurtulacağını vurguladı.

Tesisin saatte 100 ton sıcak asfalt üretecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Gelgör, "Osmancık Belediyesi Çorum'un ilçeleri arasında kendi asfaltını üreten tek belediye olacak. Altyapısı tamamlanmış yollarımız tesisin üretime geçmesiyle sıcak asfalta kavuşacak. Komşu ilçelerimize de destek olacağız. Osmancık her şeyin en güzeline layık." dedi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Osmancık Belediyesinin kurduğu asfalt plenti tesisinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek dua edildi.

Törende Osmancık Belediyesi mehter takımı da gösteri sundu.