Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitleri anarak başladı. Yandım, konuşmasında Osmancık’a dair hedefleri sıralarken, partisinin yerel seçimlerde tüm belediyelere aday çıkaracağını ve Osmancık’ta da iddialı bir şekilde seçim sürecine hazırlanacaklarını ifade etti.

BBP’nin Osmancık’ta halkın desteğiyle mutlaka temsil edileceğini vurgulayan Yandım, yerel yönetimlerde söz sahibi olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kongrede yapılan oylama sonucunda, tek aday olan Yaşar Kavaklı, yeniden BBP Osmancık İlçe Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Editör: Haber Merkezi