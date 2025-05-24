Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik personel tarafından hayvan sevkiyatlarına yönelik yol kontrolleri aralıksız olarak devam ediyor. Denetimlerde, hayvan taşıyan araçlar durdurularak sevk sırasında gerekli belgelerin kontrolü sağlanıyor.

Yasal mevzuatlar doğrultusunda yürütülen bu denetimlerin temel amacı; hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kayıt dışı hayvan hareketlerinin engellenmesi olarak açıklandı.

Yetkililer, vatandaşlardan hayvan sevki sırasında resmi belgeleri eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları ve kurallara uymaları yönünde duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ