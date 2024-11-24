Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, öğrenciler, aileleri ve yakınlarını seferber ederek kampanya döneminde 560 ünite, toplamda ise 1000 ünite kan bağışında bulunulmasına öncülük etti.

Bu örnek duyarlılık, Kızılay Genel Merkezi tarafından da ödüllendirildi ve okula “Kurumsal Kan Bağışçısı Bronz Madalyası” gönderildi.

Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’na verilen bu prestijli ödül, Okul Müdürü Şener Demir ve öğrencilere Çorum Valisi Ali Çalgan tarafından teslim edildi.

Osmancık’ta okulun ödülünü teslim eden Vali Çalgan, kan bağışının hayat kurtarma açısından önemini vurgulayarak, bu başarıda emek veren öğrencilere, velilerine, okul idarecilerine ve kan bağışına katkıda bulunan tüm Osmancıklılara teşekkürlerini iletti.

Vali Çalgan, kan bağışının sadece bir iyilik değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesinin parçası olduğuna dikkat çekerek, bölgedeki tüm vatandaşları bu önemli konuda daha fazla duyarlılık göstermeye davet etti.

Editör: Haber Merkezi