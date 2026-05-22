Çorum’un “gitar üstadı” Osman Ünsal Taşcı, kendi yetiştirdiği, çoğu öğretmen müzisyenlerden oluşan ekibiyle, Müzeler Haftası etkinliklerine “Gitar Günleri” programıyla katılacak.
Program, yarın saat 16.00’da Çorum Müzesi’nde başlayacak.
Gitar Günleri’ne, Osman Ünsal Taşcı’nın yanı sıra, 1. grupta Ecem Yücesoy, Efe Yücesoy, Utkan Deniz, Özüm Özkeskin, Deniz Sırma, Talha Seren, Doğukan Armakan, Ahmet Eren Tepe, 2, grupta ise Cansu Hardal, Fatma Çan, Zeynep Ateş Uçar, Bengü Bozkırlı, Hasan Akay, Umut Balaban, Özgür Meriç ve Barış Meriç katılacak.
