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CHP İl Örgütü’nde partililerin yoğun katılımı eşliğinde aday adaylığını açıklayan Samsunlu, “Misyonuz adil, şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile Çorum’u yönetmektir. Vizyonumuz da hep birlikte Çorum’u tüm dünyada parmak ile gösterilecek sosyal demokrat belediyeciliğin örnek bir merkezi haline getirmektir” dedi.



31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’nin ilk aday adayı olarak kamuoyunun huzuruna çıkan Samsunlu, belediyeciliğin plan ve bina yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Biz CHP’li belediyeler olarak sosyal demokrat belediyeciliğin de şeffaflığın da ne demek olduğunu herkese göstermek ve yaşatmak istiyoruz. Tabi bu projelerimizi hazırlarken vizyonumuzu ve misyonumuzu ortaya koymak da gerekiyor. Misyonuz adil şeffaf, hesap verilebilir ve katılımcı bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile Çorum ilimizi yönetmektir. Vizyonumuz da hep birlikte Çorum’u tüm dünyada parmak ile gösterilecek sosyal demokrat belediyeciliğin örnek bir merkezi haline getirmektir” dedi

Geçmişten aldıkları güç ile tüm yurttaşlara ümit olacaklarının altını çizen Samsunlu, konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün değişim, nasıl umutsuz olmamayı herkese gösterdiyse, ülkemizin ve partimizin kurucuları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 100 yıl önce nasıl umutsuz olmamayı herkese gösterdiyse biz de geçmişimizden aldığımız güç ile tüm yurttaşlarımıza umut olacağız.



İşte bu vizyon ve misyon ışığında parti örgütümüzün gücüne inanan, parti emekçilerimizle ve vatandaşlarımız ile birlikte Çorum’u yönetmek için CHP Çorum Belediye Başkan aday adaylığımı huzurunuzda ilan ediyorum.

Önümüzdeki yerel seçimler, gelecek genel seçimlerin anahtarı olacak. Hep birlikte çalışacağız ve hep birlikte başaracağız.

Çorum‘u elde edeceğimiz başarılar ile iktidarın değiştirilmesinde bir katkı da biz koyacağız. En son yerel seçimlerde memleketimizin pek çok yerinde nasıl baharlar geldiyse yine baharlar gelecek. Çorum’da da yeni baharlara merhaba diyeceğiz.

Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer size söz veriyorum; yerel seçimleri aldıktan sonra önümüzdeki genel seçim sonuçlarının açıklandığı akşam hep birlikte yine burada toplanacağız ve bu baba evinde Atatürk’ün vasiyetini tutmuş, partimizi iktidar yapmış, bu partinin evlatları olarak hep birlikte başaracağız.

Hikâyemiz yeni başlıyor, Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidar yapana kadar durmak yok hep birlikte çalışacağız.”

Samsunlu’nun açıklamasına CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkan ve üyeleri, önceki dönem il başkanları ile çok sayıda partili katıldı.