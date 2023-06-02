Kabine için en çok Mehmet Şimşek’in adı anılırken Gazeteci Saymaz, edindiği son kulis bilgisini “Benim duyduğum kadarıyla” diyerek paylaştı. Yeni dönemde ekonomi yönetiminde köklü bir değişikliğin sinyalleri gelmeye başlarken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yerine gelebilecek isimler belli oldu. Mehmet Şimşek’in Kavcıoğlu ile devam etmek istemediğini söyleyen Saymaz, 3 kamu bankası genel müdürünün aday listesinde olduğunu vurguladı.

Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin başına Şimşek'i düşündüğünü ve ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceğini belirtirken Merkez Bankası Başkanlığı için ismi geçen isimlerin ise Halkbank Genel Müdürü Çorumlu hemşehrimiz Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ya da Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın isminin geçtiğini dile getirdi.