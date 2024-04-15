Merhum Kemal Hafız’ın oğlu, merhum eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’nun yeğeni (ablasının oğlu), Ümmühan Özşahin’in kardeşi, Adnan Aksel’in ağabeyi, Sevil Aksel’in eşi, Av. Gökhan Aksel ile müzik öğretmeni Eser Aksel’in babaları olan Osman Aksel’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
Belediye’den emekli olan Osman Aksel’in, “Kemal Tahir’li Yıllar – Öteyüz” isimli yayımlanmış bir kitabı bulunuyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ