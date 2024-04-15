Merhum Kemal Hafız’ın oğlu, merhum eğitimci-yazar Abdulkadir Ozulu’nun yeğeni (ablasının oğlu), Ümmühan Özşahin’in kardeşi, Adnan Aksel’in ağabeyi, Sevil Aksel’in eşi, Av. Gökhan Aksel ile müzik öğretmeni Eser Aksel’in babaları olan Osman Aksel’in cenazesi, bugün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Belediye’den emekli olan Osman Aksel’in, “Kemal Tahir’li Yıllar – Öteyüz” isimli yayımlanmış bir kitabı bulunuyor.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Osman Aksel, Kemal Tahir’in Çorum Cezaevi yıllarını kaleme almıştı.
Editör: HABER MERKEZİ