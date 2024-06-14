Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) projesi ve inşaatı devam eden yatırımların ele alındığı ve istihdamı arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların görüşüldüğü teknik toplantı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, sanayicilerin görüş ve talepleri ile OSB'de istihdam arttırıcı çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya kurul üyeleri ve bazı kurum yetkilileri de eşlik etti.

Vali Dağlı ayrıca Osmancık OSB ve Sungurlu OSB ile ilgili düzenlenen iki ayrı toplantıyı daha yönetti. Vali Dağlı, Osmancık OSB’de devam eden yatırımların son durumları ile OSB çevre düzenlemesi ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirildiği teknik toplantının ardından Sungurlu OSB'deki parsel tahsislerinin durumları ile yeni parsel taleplerinin değerlendirildiği teknik toplantıya katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ