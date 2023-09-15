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Tahtasız, “Çorum 7 bin 500 yıllık tarihi olan Hititler’in başkenti. Ancak tarihi eserlerimiz kaderine terk edilmiş durumda. Roma dönemine ait bu Örükaya barajımızın da bir an önce çevre düzenlemesi yapılıp Çorum ve ülke turizmine kazandırılmalı” dedi.

“ÇORUM HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI ALMIYOR”

Alaca ilçesindeki Örükaya Barajı’na giden CHP’li Tahtasız, önemli tarihi eserlere sahip olan Çorum’un turizm yatırımlarından gerekli desteği alamadığını ifade ederek, “Buradan Kültür ve Turizm Bakanı ve Çorum Valimize sesleniyorum. Çorum zaten hak ettiği yatırımları alamıyor. Havaalanı yok, hızlı treni yok, polis moral eğitim merkezi yok. Devlet hastanesi yok. Çorum’a verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bacasız fabrika olan turizmi canlandıralım. Ve Hititlerin başkenti Çorum hak ettiği yatırımları alsın” diye konuştu.

ÖRÜKAYA BARAJI

Çorum'un Alaca ilçesindeki 2 bin yıllık Örükaya Barajı'nda 2017 yılında başlatılan kurtarma kazı çalışmaları 2019 yılında tamamlandı. Roma döneminde bölgenin iskânına ve su yönetimine ışık tutan bulgular elde edilen kazılarda, o dönemi temsil eden önemli bir mimari yapı gün yüzüne çıkarılırken, barajın bulunduğu alanda gerekli çevre düzenlemeleri yapılmadığı için yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmekten uzak kaldı.