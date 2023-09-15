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Millet Bahçesi’nde bulunan İskele Park Kafe’de kahvaltılı bir basın toplantısı düzenleyen SP Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, basın toplantısının ardından bir dizi ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Fazilet Partisi eski Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz’ün oğlu Cüneyt Karagöz’e ve Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin’in kuzeni Yasin Öztekin’in iş kazası dolayısıyla vefatı sebebiyle ailesine taziye ziyaretinde bulunan Atmaca, aynıca Saadet Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Merdoğlu’ya da hasta ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Atmaca daha sonra Çorum Emekliler Derneği, ÇOSİAD ve Çorum Karadenizbirlik Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Atmaca, Çorum’daki programını Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi’nde parti ve AGD mensuplarıyla sohbet ederek sonlandırdı.

Atmaca’nın programına Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyesi Ahmet Bölükbaş, SP Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu ve Saadet Partisi teşkilat mensupları eşlik etti.