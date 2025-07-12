16 takımın katılımı ile start alan Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda bugün final heyecanı yaşanacak. Yarı finalde rakiplerini mağlup eden Es Bilişim ile Kurt Elektrik bugün finalde kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma saat 18.45’de başlayacak.

FİNALE NASIL

GELDİLER

Finale yükselen iki takımda turnuvaya Beyaz Grup’ta başladı. İki takımda grubunda mücadele eden Kalehisar, Er-Yap İnşaat ve Vizyon Tarım’ı mağlup etme başarısı gösterdi. Kendi aralarında oynadığı maçta ise 2-2 berabere kalarak iki takımda grubu 10 puanla zirvede tamamladı. Gol averajı farkı ile Kurt Elektrik grup birinci, Es Bilişim ise grup ikincisi olarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek final maçında Kurt Elektrik, Bolat Harita’yı, Es Bilişim takımı da Kalehisar Kardeşler’i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Es Bilişim, Kokoreçci Uğur’u 3-2, Kurt Elektrik takımı da Çorum Sürücü Kursu’nu 3-0 hükmen mağlup ederek finale yükselmeyi başardı.