Anadolu Spor Gazeteciler Derneği ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ortaklaşa düzenlenen Yakup Burak Koşar 27.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 16 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Finale kadar yenilgisiz gelen iki takımdan Saylan Çelik ve Eker İnşaat karşı karşıya geldi. Mimar Sinan Sahası'nda oynanan karşılaşmayı CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın yanı sıra çok sayıda futbolsever takip etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda fazla risk almazken, dakikalar 17'i gösterdiğinde ani gelişen Eker İnşaat atağında Çorum futbolunun efsane isimlerinden Vedat Aşkan attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra Saylan Çelik etkili pozisyonlar bulmasına rağmen bir türlü beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Eker İnşaat'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Eker İnşaat, sıkı bir savunma yaparak rakibin beraberlik golünü bulmasına izin vermedi. Kontrataklarla gol arayan Eker İnşaat önce Salih ile daha sonra İsmail Atalay ile 2 gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin son dakikalarında Saylan Çelik Mahir ile farkı 2'e indirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşmayı 3-1 kazanan Eker İnşaat 27.turnuvanın şampiyonu oldu. Son 2 yılın şampiyonu Saylan Çelik ise bu yıl ikincilik kupası ile teselli buldu.



ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

ES BİLİŞİM'İN

Eker İnşaat'ın şampiyon, Saylan Çelik'in ise ikinci olduğu turnuvada üçüncülük kupası Es Bilişim takımına gitti.

Yarı finalde Eker İnşaat'a 2-1 mağlup olan Es Bilişim, statü gereği üçüncülük kupasını kazanırken, yarı finalde Saylan Çelik'e mağlup olan Beyaz Saray Düğün Salonları takımı ise dördüncülük kupası ise turnuvayı tamamladı.



KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ömer Özdemir ve aileler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan tören sonrası protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupaları verildi.



GOL KRALLIĞI ÖDÜLÜ YİNE HAKAN BAŞ'IN

30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası'nın gol kralı geçen sene olduğu gibi bu sene de değişmedi.

Turnuvanın son yıllardaki yıldız oyuncuların biri olan Hakan Baş, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Kurt Elektrik forması ile mücadele etti. Takımı ile çeyrek final oynama başarısı gösteren Hakan Baş 13 gol atarak bu yıl da turnuvanın gol kralı oldu. Baş'ı 9 golle Saylan Çelik takımından Sefa Fındık takip ederken, gol krallığı yarışını Şirinler Group Alacaspor takımından Serkan Aykut ve FKK Doğa Gıda takımından İrfan Er 8 golle üçüncü sırada tamamladı.

EN CENTİLMEN TAKIM DÜVENCİSPOR

Turnuvanın en centilmen takımı da belli oldu.

Orta Kuşak Futbol Turnuvası statü gereği belirlenen en centilmen takım ödülü Düvencispor'a gitti. Kırmızı Grup'ta zorlu rakiplerle mücadele eden Düvencispor oynadığı 5 karşılaşmada hiç kart görmedi. Kart görmemesinin yanı sıra hiçbir maçında gerginliğe de müsaade etmeyerek taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandılar.