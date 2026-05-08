Eğitim - İş Çorum Şubesi’nin geleneksel hale getirdiği Sanat Gecesi, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20.00’de Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Anadolu’nun Renkleri” adlı sanat gecesine Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım’ın da katılacağını bildirdi.

Uzun süredir konser hazırlıklarını sürdüren Eğitim-İş Sanat Korosu, gecede türkülerin en güzel örneklerini sunacak.

Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel, “Sanatın birleştirici gücünü birlikte hissetmek, keyifli ve anlamlı bir akşam geçirmek için tüm dostlarımızı bekliyoruz. Birlikte üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel haliyle buluşmak dileğiyle…” diyerek tüm sendika üyelerini, sanat dostlarını ve türküseverleri etkinliğe davet etti.

