Çorum Haber Gazetesi sahibi BAYTAŞ A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Saraçoğlu Toprak Sanayi ve Petrol firmaları sahibi Orhan Özsaraçoğlu’nun annesi Hacı Münevver Özsaraçoğlu (97) dün gece saat 23.00 sıralarında kaldırıldığı Çorum Özel Hastanesi’nde kalp yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

Toprak Sanayi sektörünün duayenlerinden merhum Hacı Hasan Özsaraçoğlu’nun eşi Adil, Orhan Özsaraçoğlu, Süheyla Yarımca ve Hülya Altıaylık’ın anneleri Sanayici Kenan Yarımca ve Diş Hekimi Nail Altıaylık’ın kayınvalideleri olan Hacı Münevver Özsaraçoğlu’nun cenazesi bugün saat 11.30’da Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Cami’ne getirilecek. Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.