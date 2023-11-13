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Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen ve Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan’ın açış konuşmalarını yaptığı programda Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalından Doç. Dr. Güvenç Doğan, Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Veysel Barış Turhan ve Manevi Destek Birim Sorumlusu Hatice Öztürk organ bağışının önemini anlatan sunumlar yaptılar.



Etkinliğin devamında böbrek nakli ile hayata tutunan hastalardan Cansu Özçifçi yaşadığı nakil tecrübesi ve hayata etkisine dair konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş tarafından Cansu Özçifçi’ye plaket verilmesinin ardından program sona erdi.



ORGAN BAĞIŞI BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI

Öte yandan Organ Bağışı Haftası kapsamında yurttaşların ve sağlık çalışanlarının farkındalığını arttırmak amacıyla hastanede uygun alanlara organ bağışı afişleri asıldı. Poliklinik giriş alanına haftanın anlam ve önemini ifade eden stant kurulurken, hasta ve hasta yakınlarına bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı ve organ bağışı kayıtları alındı.