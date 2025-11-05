Çorum Eczacı Odası, 3–9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, organ bağışının bir insanın yaşamına umut olabileceğine dikkat çekti.

Organ bağışının yalnızca tıbbi bir işlem değil, aynı zamanda büyük bir toplumsal sorumluluk ve yaşam sevgisinin göstergesi olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, organ bağışı bilincinin artırılmasına katkıda bulunmayı görev edinmiş bir meslek örgütüyüz” ifadeleri kullanıldı.

Oda tarafından yapılan açıklamada, eczacıların toplumu bilgilendirme konusunda önemli bir role sahip olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Organ bağışı konusunda bilgilendirme yapmak, eczacılar olarak üzerimize düşen sorumluluklardan biridir. Küçük bir adım bile, bir insanın hayatını tamamen değiştirebilir.”

Organ bağışının yalnızca hastalara değil, aynı zamanda onların ailelerine ve sevdiklerine de umut verdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara çağrıda bulunularak şu mesaj paylaşıldı:

“Siz de bir hayatı kurtarmak için adım atabilir, organ bağışı ile bir umut olabilirsiniz. Hayat paylaşınca güzeldir; gelin, hep birlikte hayatları kurtaralım.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ