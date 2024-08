İşte en fazla mevduat faizi veren banka...

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Getiri: 19.057,53 TL

Vade Sonu Tutar: 519.057,53 TL

CEPTETEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 21.490,41 TL

Vade Sonu Tutar: 521.490,41 TL

ON Dijital (ON Plus)

Faiz Oranı: Yüzde 50

Net Getiri: 20.273,97 TL

Vade Sonu Tutar: 520.273,97 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Getiri: 18.854,79 TL

Vade Sonu Tutar: 518.854,79 TL

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 52

Net Getiri: 21.084,93 TL

Vade Sonu Tutar: 521.084,93 TL

Alternatif Bank (Vov Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 53

Net Getiri: 21.490,41 TL

Vade Sonu Tutar: 521.490,41 TL

ING (e-Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 51

Net Getiri: 20.679,45 TL

Vade Sonu Tutar: 520.679,45 TL

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Getiri: 19.463,01 TL

Vade Sonu Tutar: 519.463,01 TL