Uzun süredir Milliyetçi Hareket Partisi’nin belirli kademelerinde görev yapan Çorum’un tanınmış ve sevilen simalarından Yasin Pehlivan’ın Çorum’dan milletvekili aday adayı olacağı konuşuluyor.

Önceki dönemler; Ülkü Ocakları Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başkanlığı, Çorum Ülkü Ocakları İl Yöneticiliği, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Yöneticiliği ve son olarak da; 2. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Çorum İl Temsilciliği görevini yürüten Yasin Pehlivan’ın Çorum’dan Milletvekili Aday Adayı olması bekleniyor.

Yasin Pehlivan, Anadolu Üniversitesi iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı ,Cumhuriyet Üniversitesi Optisyenlik Bölümü mezunu. Halen Pehlivan Optik Mağazası İşletmeciliğini yapıyor. Çorum doğumlu olup, evli ve 2 çocuk babası. (Aliye ÖNCEL)

