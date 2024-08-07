Çorum’un “yetenekli” çocuğu Onur Karamanlıoğlu’nun başrolünü oynayacağı “Atatürk Olacağım” filminin basın lansmanı Beşiktaş Fulya’da bulunan Torun Center Cinema’da yapıldı. Oyunculardan önemli bir kısmının katıldığı tanıtım etkinliğinde, pastayı Onur Karamanlıoğlu kesti.

Nazin Medya tarafından çekimlerine başlanacak filmin hikayesi Mustafa Nebi Felik’e, senaryosu Oğuz Şengün’e ait. Yönetmenler İsmail Lütfi Erol ve Batuhan Çelik, Görüntü Yönetmeni Deniz Durmuş. Filmde, sinema ve dizi dünyasının önemli isimleri rol alıyor.