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CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri de askere gidecek olmasından dolayı üzerinde, “En büyük asker, bizim asker” yazılı pasta hazırlayarak, Onur Topkül’e sürpriz bir uğurlama yaptılar.

Bu sürpriz karşısında oldukça duygulanan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkan Adayı Kayahan Boztepe, parti yöneticileri ve Gençlik Kolları üyelerine teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Ümit Er, parti yöneticileri ve Gençlik Kolları üyeleri Topkül’e güle güle gidip, güle güle dönmeyi nasip ederlerken, hayırlı tezkereler temennisinde bulundular.

Onur Topkül’ün vatani görevini ise İzmir’de yapacağı öğrenildi.