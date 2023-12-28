Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde ilk yarı tamamlanırken, Ahlatcı Çorum FK ilk sezonunda ilginç bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-siyahlı ekip, öne geçtiği maçlarda genelde galip gelirken, yenik duruma düştüğü maçlarda ise kaybeden taraf oldu.

Çorum temsilcisi, ilk kez mücadele ettiği 1.Lig’deki ilk sezonunun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı ve topladığı 27 puanla 7.sırada yer aldı. Bu maçlarda 30 gol atan kırmızı-siyahlı takım, kalesinde ise 18 gol gördü.

10 MAÇTA

ÖNE GEÇTİ

Ahlatcı Çorum FK’nın 17 maçından sadece deplasmanda oynadığı Bandırmaspor karşılaşması 0-0 biterken, diğer 16 karşılaşmada gol oldu. Bu maçların 10’unda ilk golü bulan taraf Ahlatcı Çorum FK oldu. Çorum temsilcisi, Tuzlaspor, Göztepe, Ümraniyespor, Sakaryaspor, Altay, Adanaspor, Boluspor, Manisa FK, Şanlıurfaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarında öne geçti.

23 PUAN

Kırmızı-siyahlı takım, öne geçtiği bu maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 23 puan toplarken, attığı 22 gole karşılık 7 gol yedi.

Çorum temsilcisi, Tuzlaspor, Göztepe, Ümraniyespor, Sakaryaspor, Altay, Adanaspor, Boluspor’u yenerken, Manisa FK ve Şanlıurfaspor’la berabere kalıp, evinde Keçiörengücü’ne yenildi.

SADECE

ERZURUMSPOR

MAÇINDA GERİ

DÖNEBİLDİ

Ahlatcı Çorum FK, 6 maçta ise ilk golü yiyerek yenik duruma düşen taraf oldu. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 1 galibiyet, 5 yenilgi alırken, sadece 3 puan toplayabildiler.

Çorum ekibi, yenik duruma düştüğü maçlarda sadece Erzurumspor karşısında sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılırken, Giresunspor, Gençlerbirliği, Bodrum FK, Eyüpspor ve Kocaelispor maçlarını kaybetti.

ÇORUM FK’NIN

İLK YARI MAÇLARI

Tuzlaspor……..3-0 D

Giresunspor…..0-2

Göztepe………2-1 D

Gençlerbirliği….0-1

Ümraniyespor…3-0 (D)

Sakaryaspor…..1-0

Bodrum FK…..1-2 D

Bandırmaspor…0-0 D

Eyüpspor……..2-3

Manisa FK…..2-2 D

Keçiörengücü…2-3

Kocaelispor…….1-2 D

Altay…………...3-0

Adanaspor……..3-0 D

Erzurumspor…...4-1

Şanlıurfaspor…..1-1 D

Boluspor………..2-0